У ФІФА вигадали, як покарати Сербію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила низку рішень

Футбольні федерації Хорватії та Сербії були оштрафовані ФІФА за політичні заяви балканських збірних на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Про це повідомляє apnews. Хорватів оштрафували за поведінку вболівальників, а сербів — за прапор.

За інформацією джерела, Федерацію футболу Сербії було оштрафовано на 20 000 швейцарських франків (21 300 доларів США) за політичний банер про сусіднє Косово, виставлений у роздягальні перед матчем із Бразилією (0:2) у першому турі мундіалю в Катарі. На банері була зображена карта Сербії, що включає територію її колишньої провінції, яка вже майже 15 років є незалежною державою (Україна не визнала Косово, — ред.), та гасло "Ні капітуляції".

Крім того, ФІФА оштрафувала хорватів на 50 000 швейцарських франків (53 000 доларів) після того, як уболівальники команди образили й глузували з голкіпера збірної Канади Мілана Боряна, який має сербське коріння.

Нагадаємо, Сербія не зуміла подолати груповий бар’єр, а Хорватія пробилася до 1/4 фіналу ЧС-2022, перемігши японців у серії післяматчевих пенальті.