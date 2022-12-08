"Над россией весь мир смеется": в рф хотят реформировать футбол

Даже россияне смеются над идеями российских чиновников

В российском футболе, который находится под санкциями УЕФА и ФИФА, хотят ужесточить лимит на легионеров.

С жесткой критикой данного решения выступил президент ФК "Урал" Григорий Иванов, передает Sport24.ru. Он отметил, что в мировом футболе нет никакого лимита на легионеров.

"В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ (чемпионат рф по футболу, — Ред.) еще год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.

Правительство не устраивает качество легионеров? У нас пока ничего не планируется. Что бразильцы в "Зените" или иностранцы в "Спартаке" плохие? В "Урале", я считаю, тоже хорошие легионеры.

Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введем новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеется!", — заявил Иванов.

Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле "13+12". Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров. По информации Матч ТВ, российские власти недовольны качеством иностранных игроков, а потому хотят ужесточить лимит.

Ранее сообщалось, что в рф хотят проводить альтернативные Олимпийские игры.

Напомним, на ЧМ-2022 по футболу в Катаре камерунский футболист Гаэль Ондуа вышел на поле в бутсах с изображением флага рф.