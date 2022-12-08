В россии хотят проводить альтернативные Олимпийские игры "с ценностями"

В рф вновь заговорили об альтернативной Олимпиаде

россии из-за недопуска спортсменов на международные соревнования, возможно, придется проводить собственные Олимпийские игры.

Об этом заявила депутат государственной думы Светлана Журова, передает прокремлевское издание lenta.ru. Она отметила, что рф в будущем может организовать "Олимпийские игры с ценностями".

"Когда-то это (допуск к международным соревнованиям, – Ред.) должно случиться. Впрочем, если нас (россиян) будут отстранять слишком долго, возможно, россии придется инициировать некую альтернативу Олимпийских игр с ценностями, которых придерживаются спортсмены: например, когда женщины соревнуются только с женщинами.

Думаю, найдутся и сторонники такого подхода и произойдет какая-то революция в спорте", – заявила Журова.

Ранее сообщалось о скандале на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Камерунский футболист Гаэль Ондуа вышел на поле в матче чемпионата мира в бутсах с изображением флага российской федерации.

Напомним, на мундиале в Катаре перед четвертьфинальными матчами произошел скандал с кошкой. Сотрудник пресс-службы сборной Бразилии бросил животное на пол.