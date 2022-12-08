У росії хочуть проводити альтернативні Олімпійські ігри "з цінностями"

У рф знову заговорили про альтернативну Олімпіаду

росії через недопуск спортсменів на міжнародні змагання, можливо, доведеться проводити власні Олімпійські ігри.

Про це заявила депутат державної думи Світлана Журова, передає прокремлівське видання lenta.ru. Вона зазначила, що росія в майбутньому може організувати "Олімпійські ігри з цінностями".

"Колись це (допуск до міжнародних змагань, – Ред.) має статися. Втім, якщо нас (росіян) будуть усувати занадто довго, можливо, росії доведеться ініціювати якусь альтернативу Олімпійських ігор з цінностями, яких дотримуються спортсмени: наприклад, коли жінки змагаються лише з жінками.

Думаю, знайдуться і прихильники такого підходу і станеться якась революція у спорті", – заявила Журова.

Раніше повідомлялося про скандал на ЧС-2022 з футболу у Катарі. Камерунський футболіст Гаель Ондуа вийшов на поле у матчі чемпіонату світу у бутсах із зображенням прапора російської федерації.

Нагадаємо, на мундіалі в Катарі перед чвертьфінальними матчами стався скандал із кішкою. Співробітник пресслужби збірної Бразилії кинув тварину на підлогу.