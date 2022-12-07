Взяв за шкірку і викинув: на ЧС-2022 бразилець жорстоко повівся з непроханим гостем (відео)

Прес-офіцер збірної Бразилії скинув кішку зі столу

Збірна Бразилії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Із цього приводу бразильці давали пресконференцію. На неї прийшов нападник Вінісіус Жуніор.

Під час спілкування з пресою до футболіста підійшла кішка і стрибнула на стіл. Вінісіус посміявся, але співробітник пресслужби південноамериканців не церемонився з твариною і кинув кішку на підлогу.

Нагадаємо, що у 1/4 фіналу Бразилія зіграє проти Хорватії. Поєдинок відбудеться 9 грудня. Комп’ютер уже змоделював результат матчу і навіть назвав усіх півфіналістів ЧС-2022. Спойлер: буде одна сенсація.

Раніше ми писали, що вболівальники збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле на матчі чемпіонату світу. Король футболу потрапив до лікарні, проте стежить за подіями у Катарі та бажає своїй команді виграти шостий титул.

До речі, на мундіаль бразильці привезли п’ять тонн багажу з розрахунком на те, що вони пробудуть на ЧС-2022 до фіналу.