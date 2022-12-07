ЧС-2022 можна більше не дивитися – все вже відомо

Комп’ютер передбачив півфіналістів мундіалю

Суперкомп’ютер FiveThirtyEight продовжує прогнозувати матчі світової першості. В основі своїх передбачень комп’ютер використовує спеціальний алгоритм, який відбиває силу команд в атаці та обороні. У 1/8 фіналу машина вірно передбачила сім результатів матчів із восьми. Не вгадала лише перемогу Марокко над Іспанією у серії пенальті.

Напередодні чвертьфінальних поєдинків FiveThirtyEight вже дав свій прогноз. Розклади такі: Англія обіграє Францію, Аргентина виб’є Нідерланди, Бразилія легко виграє у Хорватії, а Португалія не дасть зробити новий подвиг Марокко.

Раніше ми розповідали, як відреагували фотографи на те, що Кріштіану Роналду розпочинав поєдинок проти Швейцарії на лаві запасних. Кадри просто приголомшливі.

До речі, з’явилася інформація, що китайська мафія використовує ім’я Ліонеля Мессі на ЧС-2022 у своїх брудних справах.

Цікаво, що на цьому мундіалі марокканський воротар повторив досягнення Олександра Шовковського, встановлене на чемпіонаті світу 2006 року.