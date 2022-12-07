ЧМ-2022 можно больше не смотреть — все уже известно

Компьютер предсказал полуфиналистов мундиаля

Суперкомпьютер FiveThirtyEight продолжает давать прогнозы на матчи мирового первенства. В основе своих предсказаний компьютер использует специальный алгоритм, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь результатов матчей из восьми. Не угадала лишь победу Марокко над Испанией в серии пенальти.

Накануне четвертьфинальных поединков FiveThirtyEight уже дал свой прогноз. Расклады такие: Англия обыграет Францию, Аргентина выбьет Нидерланды, Бразилия легко выиграет у Хорватии, а Португалия не даст совершить новый подвиг Марокко.

Ранее мы рассказывали, как отреагировали фотографы на то, что Криштиану Роналду начинал поединок против Швейцарии на скамейке запасных. Кадры просто ошеломляющие.

Кстати, появилась информация, что китайская мафия использует имя Лионеля Месси на ЧМ-2022 в своих грязных делах.

Интересно, что на этом мундиале марокканский вратарь повторил достижение Александра Шовковского, установленное на чемпионате мира 2006 года.