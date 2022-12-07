Взял за шкирку и выбросил: на ЧМ-2022 бразилец жестоко повелся с незванным гостем (видео)

Пресс-офицер сборной Бразилии сбросил кошку со стола

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. По этому поводу бразильцы давали пресс-конференцию. На нее пришел нападающий Винисиус Жуниор.

По ходу общения с прессой к футболисту подошла кошка и прыгнула на стол. Винисиус посмеялся, но сотрудник пресс-службы южноамериканцев не церемонился с животным и бросил кошку на пол.

Напомним, что в 1/4 финала Бразилия сыграет против Хорватии. Поединок состоится 9 декабря. Компьютер уже смоделировал результат матча и даже назвал всех полуфиналистов ЧМ-2022. Спойлер: будет одна сенсация.

Ранее мы писали, что болельщики сборной Бразилии трогательно поддержали Пеле на матче чемпионата мира. Король футбола попал в больницу, однако следит за событиями в Катаре и желает своей команде выиграть шестой титул.

Кстати, на мундиаль бразильцы привезли с собой пять тонн багажа с рассчетом на то, что они пробудут на ЧМ-2022 до финала.