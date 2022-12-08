"Над росією весь світ сміється": у рф хочуть реформувати футбол

Навіть росіяни сміються з ідей російських чиновників

У російському футболі, який перебуває під санкціями УЄФА та ФІФА, хочуть посилити ліміт на легіонерів.

З жорсткою критикою цього рішення виступив президент ФК "Урал" Григорій Іванов, передає Sport24.ru. Він зазначив, що у світовому футболі немає жодного ліміту на легіонерів.

"У світовому футболі немає ліміту на легіонерів. У РПЛ (чемпіонат рф з футболу, — Ред.) ще рік навіть не пограли при новому ліміті, треба ж спочатку спробувати, а потім посилювати.

Уряд не влаштовує якість легіонерів? У нас поки що нічого не планується. Що бразильці у "Зеніті" чи іноземці у "Спартаку" погані? В "Уралі", я вважаю, теж хороші легіонери.

Ми змінюємо ліміт майже щороку. Тепер міняємо сьогодні, потім завтра запровадимо новий ліміт. Як ви не можете зрозуміти, що з нас уже весь світ сміється!", — заявив Іванов.

Нагадаємо, зараз у РПЛ діє ліміт на легіонерів за формулою "13+12". Він передбачає наявність у заявці футбольного клубу не більше 13 іноземних гравців та не менше 12 футболістів із російським паспортом. При цьому на поле одночасно зможуть вийти не більш 8 легіонерів. За інформацією Матч ТВ, російська влада незадоволена якістю іноземних гравців, а тому хоче посилити ліміт.

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть проводити альтернативні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, на ЧС-2022 з футболу в Катарі камерунський футболіст Гаель Ондуа вийшов на поле у бутсах із зображенням прапора рф.