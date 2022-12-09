Марокко - Португалия: онлайн четвертьфинала ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

В субботу, 10 декабря, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Португалии. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

Марокко

Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.

Марокко – Хорватия — 0:0

Бельгия – Марокко — 0:2

Канада – Марокко — 1:2

А в 1/8 финала марокканцы сотворили не менее громкую сенсацию — выбили в серии пенальти Испанию: 0:0 (3:0).

Португалия

Португальцы уже после второго тура выиграли свою группу.

Португалия – Гана — 3:2

Португалия – Уругвай — 2:0

Южная Корея – Португалия — 2:1

А в 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию — 6:1.

История встреч

Национальные сборные дважды играли между собой и оба раза на чемпионате мира.

2018. Португалия — Марокко — 1:0

1986. Португалия — Марокко — 1:3

Кто фаворит

Букмекеры считают, что шансы Роналду и компании пройти дальше выше чем у соперников. Котировки на основное время: победа Португалии — 1,71, ничья — 3,75, победа Марокко — 5,70. Коэффициент на выход в полуфинал: Португалия — 1,33, Марокко — 3,45.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что мама Криштиану Роналду в шоке от катарского кофе. Также была информация, что Роналду готов был уехать с чемпионата мира после матча со Швейцарией.