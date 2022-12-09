Марокко — Португалія: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У суботу, 10 грудня, відбудеться чвертьфінальний матч чемпіонату світу з футболу між збірними Марокко та Португалії. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

Марокко

Африканська команда сенсаційно обійшла у групі срібних та бронзових призерів ЧС-2018 — Хорватію та Бельгію відповідно.

Марокко – Хорватія – 0:0

Бельгія – Марокко – 0:2

Канада — Марокко — 1:2

А в 1/8 фіналу марокканці створили не менш гучну сенсацію – вибили у серії пенальті Іспанію: 0:0 (3:0).

Португалія

Португальці вже після другого туру виграли свою групу.

Португалія – Гана – 3:2

Португалія – Уругвай – 2:0

Південна Корея – Португалія – 2:1

А у 1/8 фіналу португальці розгромили Швейцарію — 6:1.

Історія зустрічей

Національні збірні двічі грали між собою і обидва рази на чемпіонаті світу.

2018. Португалія — Марокко — 1:0

1986. Португалія — Марокко — 1:3

Хто фаворит

Букмекери вважають, що шанси Роналду та компанії пройти далі вище, ніж у суперників. Котирування на основний час: перемога Португалії – 1,71, нічия – 3,75, перемога Марокко – 5,70. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Португалія – 1,33, Марокко – 3,45.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що мама Кріштіану Роналду шокована катарською кавою. Також була інформація, що Роналду був готовий поїхати з чемпіонату світу після матчу зі Швейцарією.