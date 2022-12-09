Марокко — Португалія: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022
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Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу
У суботу, 10 грудня, відбудеться чвертьфінальний матч чемпіонату світу з футболу між збірними Марокко та Португалії. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.
Марокко
Африканська команда сенсаційно обійшла у групі срібних та бронзових призерів ЧС-2018 — Хорватію та Бельгію відповідно.
Марокко – Хорватія – 0:0
Бельгія – Марокко – 0:2
Канада — Марокко — 1:2
А в 1/8 фіналу марокканці створили не менш гучну сенсацію – вибили у серії пенальті Іспанію: 0:0 (3:0).
Португалія
Португальці вже після другого туру виграли свою групу.
Португалія – Гана – 3:2
Португалія – Уругвай – 2:0
Південна Корея – Португалія – 2:1
А у 1/8 фіналу португальці розгромили Швейцарію — 6:1.
Історія зустрічей
Національні збірні двічі грали між собою і обидва рази на чемпіонаті світу.
- 2018. Португалія — Марокко — 1:0
- 1986. Португалія — Марокко — 1:3
Хто фаворит
Букмекери вважають, що шанси Роналду та компанії пройти далі вище, ніж у суперників. Котирування на основний час: перемога Португалії – 1,71, нічия – 3,75, перемога Марокко – 5,70. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Португалія – 1,33, Марокко – 3,45.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Раніше ми писали, що мама Кріштіану Роналду шокована катарською кавою. Також була інформація, що Роналду був готовий поїхати з чемпіонату світу після матчу зі Швейцарією.