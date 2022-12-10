Адский смех Мбаппе, дикий промах Кейна: Франция в огненном матче выбила Англию из ЧМ-2022 (видео)

На мундиале состоялся большой матч

В субботу, 10 декабря матчем Англия — Франция завершилась четвертьфинальная стадия на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Встреча второго раунда плей-офф Англия — Франция состоялась в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Первый тайм прошел в высоком темпе, обе сборные хорошо двигались в атаке. Ход поединка переломил неожиданный гол в исполнении Орельена Чуамени на 17-й минуте. Французскому хавбеку удался невероятный удар издали. После этого французы ушли в глубокую защиту, а англичане начали проводить одну атаку за другой. Во втором тайме "Львы" отыгрались благодаря пенальти — Гарри Кейн реализовал "приговор". На 78-й минуте Оливье Жиру ударом головой вывел французов вперед. Спустя несколько минут англичане заработали второй пенальти — на этот раз Кейн промазал. В этот момент Мбаппе посмеялся с англичан.

Англия – Франция – 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамэни, 17, Жира, 78

Предупреждения: Магуайер, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамэни, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Статистика матча Англия - Франция

Таким образом, в полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Марокко, которое в субботу сенсационно переиграло Португалию (1:0). Этот матч состоится 14 декабря.

Видеообзор матча:

Напомним, обе команды без проблем преодолели первый раунд плей-офф. Англия разгромила Сенегал в дерби "Львов" (3:0), а французы, в свою очередь, переиграли сборную Польши со счетом 3:1. С результатами и видеообзорами всех матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.