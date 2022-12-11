Футболіст відсвяткував історичну перемогу танцем з мамою: наймиліше відео ЧС-2022

Соф’ян Буфаль запросив маму на поле після матчу з Португалією

Збірна Марокко продовжує творити історію на чемпіонаті світу з футболу. Вона першою з африканських команд вийшла до півфіналу мундіалю. Марокканці здобули гучну перемогу над Португалією.

Після фінального свистка гравець збірної Марокко Соф’ян Буфаль відсвяткував цей грандіозний успіх разом із мамою. Він запросив на поле матір і станцював із нею перед трибунами з марокканськими вболівальниками.

Тепер у півфіналі чемпіонату світу збірна Марокко зіграє проти Франції. Матч відбудеться 14 грудня. Напередодні французи у драматичному поєдинку обіграли збірну Англії. Наприкінці зустрічі Гаррі Кейн не реалізував пенальті.

Другий фіналіст турніру визначиться у парі Хорватія – Аргентина.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.