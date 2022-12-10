Марокканці довели Роналду до сліз на ЧС-2022 (відео)

КріРо звик перемагати

У суботу, 10 грудня, збірна Португалії програла команді Марокко (0:1) у рамках матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Це дуже засмутило головну зірку португальців Кріштіану Роналду.

Журналіст Роберто Рохас опублікував у Twitter відео, на якому Кріштіану йде у підтрибунному приміщенні зі сльозами на очах. Один із членів делегації португальців при цьому проводить гравця в роздягальню.

Збірна Португалії зазнала мінімальної поразки від Марокко, пропустивши гол наприкінці першого тайму. Головний тренер "європейських бразильців" Фернанду Сантуш знову не випустив Роналду зі старту, проте на початку другої половини зустрічі Кріштіану з’явився на полі. Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" відзначився кількома вдалими передачами в атаці, а також ударом з меж штрафного майданчика. Проте Португалія не зуміла врятувати гру та вилетіла з чемпіонату світу.

Кріштіану емоційно сприйняв ранній виліт команди:

Раніше повідомлялося, що КріРо хотів залишити розташування збірної Португалії в Катарі. Все через те, що тренер не випустив його зі старту у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії (6:1).