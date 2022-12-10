Марокканцы довели Роналду до слез на ЧМ-2022 (видео)

КриРо привык побеждать

В субботу, 10 декабря, сборная Португалии проиграла команде Марокко (0:1) в рамках матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Это сильно расстроило главную звезду португальцев Криштиану Роналду.

Журналист Роберто Рохас опубликовал в Twitter видео, на котором Криштиану идет в подтрибунном помещении со слезами на глазах. Один из членов делегации португальцев при этом провожает игрока в раздевалку.

Сборная Португалии потерпела минимальное поражение от Марокко, пропустив гол в концовке первого тайма. Главный тренер "европейских бразильцев" Фернанду Сантуш вновь не выпустил Роналду со старта, однако в начале второй половины встречи Криштиану появился на поле. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" отметился несколькими удачными передачами в атаке, а также ударом из пределов штрафной. Тем не менее Португалия не сумела спасти игру и вылетела из чемпионата мира.

Криштиану эмоционально воспринял ранний вылет команды:

Ранее сообщалось, что КриРо хотел покинуть расположение сборной Португалии в Катаре. Все из-за того, что тренер не выпустил его со старта в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).