Футболист отпраздновал историческую победу танцем с мамой: самое милое видео ЧМ-2022

Софьян Буфаль пригласил маму на поле после матча с Португалией

Сборная Марокко продолжает творить историю на чемпионате мира по футболу. Она первой из африканских команд вышла в полуфинал мундиаля. Марокканцы добыли громкую победу над Португалией.

После финального свистка игрок сборной Марокко Софьян Буфаль отпраздновал этот грандиозный успех вместе со своей мамой. Он пригласил на поле мать и станцевал с ней перед трибунами с марокканскими болельщиками.

Теперь в полуфинале чемпионата мира сборная Марокко сыграет против Франции. Матч состоится 14 декабря. Накануне французы в драматичном поединке обыграли сборную Англии. В концовке встречи Гарри Кейн не реализовал пенальти.

Второй финалист турнира определится в паре Хорватия — Аргентина.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.