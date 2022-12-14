Франция поставила на место африканскую выскочку. Дальше Месси

Французы во второй раз подряд вышли в финал мундиаля

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся второй полуфинальный матч Франция — Марокко.

Встреча 3-го раунда плей-офф прошла в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Французы получили преимущество уже на старте поединка. На 5-й минуте встречи после серии отскоков Тео Эрнандес вколотил мяч в ворота марокканцев. После забитого мяча французы не спешили атаковать, понимая, что нужно сохранить силы на финал, а марокканцы сумели все-таки создать несколько убойных моментов. Однако в рамке ворот "Трехцветных" блестяще действовал Льорис. Под занавес второго тайма Франция удвоила преимущество благодаря голу Рандаля Коло Муани.

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Эрнандес (5), Коло Муани (79)

Предупреждение: Буфаль (27)

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Фофана, Тчуамени, Дембеле (Коло Муани, 78), Гризманн, Мбаппе, Жиру (М.Тюрам, 65)

Марокко: Бону, Хакими, Эль-Ямик, Агер, Мазрауи (Аттийят-Аллах, 46), Саис (Амалла, 21; Абде, 78), Зиеш, Унахи, Амрабат, Буфаль (Абухляль, 66), Эн-Несири (Хамдалла, 66)

Статистика матча Франция - Марокко

Таким образом, Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной (18 декабря). Марокко в битве за 3-е место встретится с Хорватией (17 декабря).

Видеообзор матча: (обновляется)

"Телеграф" напоминает, что Франция в 1/8 финала мундиаля в Катаре прошла Польшу (3:1), а в 1/4 финала "Трехцветные" шокировали Англию (2:1). Марокко, в свою очередь, выбило из турнира две топ-сборные. В первом раунде плей-офф марокканцы сенсационно прошли Испанию 0:0 (3:0 по пенальти), а затем от них досталось и португальцам (1:0).