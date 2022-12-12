Воевал против бога: иранского футболиста приговорили к смертной казни

Амир Наср-Азадани участвовал в протестах

Имя иранского футболиста появилось в списке приговоренных к смертной казни Комитета по контролю за заключенными. Амир Наср-Азадани будет повешен за "пропаганду войны против бога". Смертная казнь грозит также легенде сборной Ирана.

Как сообщает IranWire, Наср-Азадани арестовали в ноябре по подозрению в соучастии в убийстве полковника полиции Эсмаила Чераги и двух бойцов военного формирования силовиков "Басидж".

Наср-Азадани в свое время выступал за юношескую сборную Ирана U-16 и команду "Трактор Табриз". В 2021 году он присоединился к "Иранджавану". Клуб уже обратился в ФИФА за помощью.

Напомним, с сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее на ЧМ-2022 сборная США изменила флаг Ирана в своих соцсетях. Американцы объяснили это решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.