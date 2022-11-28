Штаты изменили флаг Ирана! Политический скандал на ЧМ-2022

Американцы оригинально поддержали женщин Ирана

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу пройдет самый политический матч мундиаля. Встречаются сборные Ирана и США.

О напряженных отношениях между странами всем известно, а тут еще американцы подлили масла в огонь. В своих социальных сетях сборная США опубликовала фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображен без эмблемы Исламской Республики, сообщает Marca.

Официальный флаг Ирана

Флаг Ирана - версия США

Американцы объяснили свое решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.

Сборная Ирана уже обратилась в ФИФА с жалобой на американцев. Те, в свою очередь, через сутки выставили официальный флаг Ирана.

Напомним, с 16 сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.