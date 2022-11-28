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Штаты изменили флаг Ирана! Политический скандал на ЧМ-2022

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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В Иране уже несколько месяцев идут протесты Новость обновлена 28 ноября 2022, 18:55
В Иране уже несколько месяцев идут протесты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Американцы оригинально поддержали женщин Ирана

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу пройдет самый политический матч мундиаля. Встречаются сборные Ирана и США.

О напряженных отношениях между странами всем известно, а тут еще американцы подлили масла в огонь. В своих социальных сетях сборная США опубликовала фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображен без эмблемы Исламской Республики, сообщает Marca.

Официальный флаг Ирана
Флаг Ирана - версия США

Американцы объяснили свое решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.

Сборная Ирана уже обратилась в ФИФА с жалобой на американцев. Те, в свою очередь, через сутки выставили официальный флаг Ирана.

Напомним, с 16 сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

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#Сборная США #Сборная Ирана #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре