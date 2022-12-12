Воював проти бога: іранського футболіста засудили до страти

Амір Наср-Азадані брав участь у протестах

Ім’я іранського футболіста з’явилося у списку засуджених до страти Комітету з контролю за ув’язненими. Аміра Наср-Азадані буде повішено за "пропаганду війни проти бога". Смертна кара загрожує також легенді збірної Ірану.

Як повідомляє IranWire, 26-річного Наср-Азадані заарештували у листопаді за підозрою у співучасті у вбивстві полковника поліції Есмаїла Чераги та двох бійців військового формування силовиків "Басідж".

Наср-Азадані свого часу виступав за юнацьку збірну Ірану U-16 та команду "Трактор Табріз". 2021 року він приєднався до "Іранджавану". Клуб вже звернувся до ФІФА за допомогою.

Нагадаємо, з вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Раніше на ЧС-2022 збірна США змінила прапор Ірану у своїх соцмережах. Американці пояснили це рішення підтримкою жінок в Ірані, які виборюють базові права людини.