Штати змінили прапор Ірану! Політичний скандал на ЧС-2022

Американці оригінально підтримали жінок Ірану

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу пройде найбільш політичний матч мундіалю. Зустрічаються збірні Ірану та США.

Про напружені відносини між країнами всім відомо, а тут ще американці підлили олії у вогонь. У своїх соціальних мережах збірна США опублікувала фото турнірної таблиці ЧС-2022, де прапор Ірану зображено без емблеми Ісламської Республіки, повідомляє Marca.

Офіційний прапор Ірану

Прапор Ірану — версія США

Американці пояснили своє рішення підтримкою жінок в Ірані, які виборюють базові права людини.

Збірна Ірану вже звернулася до ФІФА зі скаргою на американців. Ті, у свою чергу, за добу виставили офіційний прапор Ірану.

Нагадаємо, з 16 вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.