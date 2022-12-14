Лионель Месси побил рекорд Пеле: чем аргентинец лучше Короля футбола

Форвард установил новое достижение на чемпионатах мира

Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В 1/2 финала аргентинцы обыграли Хорватию. На счету Лионеля Месси гол и результативная передача в матче. И новый рекорд мундиалей.

Теперь у форварда сборной Аргентины на чемпионатах мира 20 результативных действйи — 11 забитых мячей и 9 голевых передач. В 35 лет Месси он обошел Мирослава Клозе (Германия, 16+3), Роналдо (Бразилия, 15+4), Герда Мюллера (Германия, 14+5) и Пеле (Бразилия, 12+7). И еще как минимум один матч у аргентинца впереди.

Напомним, что соперник Аргентины в полуфинале определится 14 декабря. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко.

Ранее мы писали, что на ЧМ-2022 китайская мафия зарабатывает сумасшедшие деньги на имени Лионеля Месси. Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.

Интересно, что после четвертьфинального матча с голландцами фанат сборной Аргентины сделал себе тату самого скандального эпизода ЧМ-2022.