Франция - Марокко: онлайн полуфинала ЧМ-2022
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Текстовая трансляция матча с видеоповторыми голов
В среду, 14 декабря, определится второй финалист чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Франции и Марокко. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.
Напомним, что французы — действующие чемпионы мира. А вот сборная Марокко стала первой среди африканских стран, кому удалось пробиться в полуфинал мундиаля.
Франция
Команда вышла из группы с первого места.
Франция – Австралия — 4:1
Франция – Дания — 2:1
Тунис – Франция — 1:0
В 1/8 финала французы легко обыграли Польшу — 3:1.
А в четвертьфинале выиграли у сборной Англии — 2:1.
Марокко
Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.
Марокко – Хорватия — 0:0
Бельгия – Марокко — 0:2
Канада – Марокко — 1:2
А в 1/8 финала марокканцы сотворили не менее громкую сенсацию — выбили в серии пенальти Испанию: 0:0 (3:0).
Дальше — больше, в четвертьфинале марокканцы выиграли у Португалии — 1:0.
История встреч
Национальные сборные пять раз играли между собой, но пока не встречались в официальных матчах.
- 2007. Франция — Марокко — 2:2
- 2000. Марокко — Франция — 1:5
- 1999. Франция — Марокко — 1:0
- 1998. Марокко — Франция — 2:2
- 1988. Франция — Марокко — 2:1
Кто фаворит
Букмекеры считают, что у французов выше шансы пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Франции — 1,55, ничья — 4,00, победа Марокко — 7,60. Коэффициент на выход в финал: Франция — 1,25, Марокко — 4,30.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.
А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".