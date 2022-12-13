Франция - Марокко: онлайн полуфинала ЧМ-2022

Текстовая трансляция матча с видеоповторыми голов

В среду, 14 декабря, определится второй финалист чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Франции и Марокко. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Напомним, что французы — действующие чемпионы мира. А вот сборная Марокко стала первой среди африканских стран, кому удалось пробиться в полуфинал мундиаля.

Франция

Команда вышла из группы с первого места.

Франция – Австралия — 4:1

Франция – Дания — 2:1

Тунис – Франция — 1:0

В 1/8 финала французы легко обыграли Польшу — 3:1.

А в четвертьфинале выиграли у сборной Англии — 2:1.

Марокко

Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.

Марокко – Хорватия — 0:0

Бельгия – Марокко — 0:2

Канада – Марокко — 1:2

А в 1/8 финала марокканцы сотворили не менее громкую сенсацию — выбили в серии пенальти Испанию: 0:0 (3:0).

Дальше — больше, в четвертьфинале марокканцы выиграли у Португалии — 1:0.

История встреч

Национальные сборные пять раз играли между собой, но пока не встречались в официальных матчах.

2007. Франция — Марокко — 2:2

2000. Марокко — Франция — 1:5

1999. Франция — Марокко — 1:0

1998. Марокко — Франция — 2:2

1988. Франция — Марокко — 2:1

Кто фаворит

Букмекеры считают, что у французов выше шансы пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Франции — 1,55, ничья — 4,00, победа Марокко — 7,60. Коэффициент на выход в финал: Франция — 1,25, Марокко — 4,30.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.

А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".