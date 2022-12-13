Жену звезды сборной Марокко затравили на родине: все из-за одежды (фото)

Хиба Абук снимается в сериалах и не носит хиджаб

Сборная Марокко стала первой из Африки, кому удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. 14 декабря исторический матч с Францией. Казалось бы, в стране должны радоваться этому событию, но нашлись те, кому не понравилось, как одевается жена игрока национальной команды.

В центре внимания оказалась Хиба Абук – супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими. Марокканские активисты упрекают девушку, что она не носит хиджаб или паранджу.

Хиба Абук — испанская актриса тунисского происхождения, преимущественно снимается в сериалах. Ей 36 лет, а Ашрафу — 24. Но пару не смущает разница в возрасте. Они поженились в 2019 году и воспитывают двоих детей.

Хиба активно ведет Instagram, где на ее страницу подписано 1,3 млн человек.

Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Девушка разгуливает по Дохе в бикини, а на стадион приходит в очень вызывающих нарядах.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.