Дружину зірки збірної Марокко зацькували на батьківщині: все через одяг (фото)

Хіба Абук знімається в серіалах і не носить хіджаб

Збірна Марокко стала першою з Африки, кому вдалося пробитися до півфіналу чемпіонату світу. 14 грудня історичний матч із Францією. Здавалося б, у країні мають радіти цій події, але знайшлися ті, кому не сподобалося, як одягається дружина гравця національної команди.

У центрі уваги опинилася Хіба Абук – дружина футболіста збірної Марокко Ашрафа Хакімі. Марокканські активісти закидають дівчині, що вона не носить хіджаб або паранджу.

Хіба Абук – іспанська актриса туніського походження, переважно знімається у серіалах. Їй 36 років, а Ашрафу — 24. Але пару не бентежить різниця у віці. Вони одружилися у 2019 році та виховують двох дітей.

Хіба активно веде Instagram, де на її сторінку підписано 1,3 млн людей.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл. Дівчина розгулює Дохою в бікіні, а на стадіон приходить у дуже зухвалих вбраннях.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.