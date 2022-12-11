Перед матчем з Марокко на Роналду здійснили зухвалий напад

Фанат скористався ситуацією, щоб насолити португальцю

У суботу, 10 грудня, збірна Португалії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу в Катарі несподівано поступилася команді Марокко (0:1). Перед матчем стався інцидент із головною зіркою "європейських бразильців" Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє MailOnline Sport у Twitter. У мережі поширюється фото, на якому видно, як вболівальник хлюпнув водою в обличчя футболісту.

Повідомляється, що фанат скористався тим, що його місце знаходилось поблизу лави запасних збірної Португалії. Інші вболівальники, побачивши підлість цього фана, одразу затримали його та покликали охорону. Відповідні служби вивели чоловіка зі стадіону. У мережі доступні відеокадри, на яких стюарди виводять цього фаната з трибун.

Нагадаємо, Кріштіану вже другий матч поспіль не потрапляє до стартового складу збірної Португалії. Спочатку Фернанду Сантуш залишив на лаві запасних КріРо у матчі зі Швейцарією (6:1), після чого не випустив форварда у грі з Марокко. Португальські ЗМІ дізнались, що CR7 після першого випадку був готовий залишити розташування національної команди в Катарі.