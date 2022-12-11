Відзначили успіх на ЧС-2022: футбольні фанати влаштували побоїще у Франції (відео)

Постраждав Париж та інші великі міста

Одразу дві масштабні перемоги у Чемпіонаті світу 2022 року з футболу призвели до масштабних зіткнень уболівальників та поліції у Франції. Спочатку спортивні фанати святкували перемогу Марокко над Португалією. Потім до них приєдналися вболівальники команди Франції після перемоги над Англією.

Як зазначає Reuters, святкування у Парижі вийшло за межі. Вболівальники зібралися на Єлисейських полях, кричали, розмахували прапорами, гули в гудки. Все переросло у неконтрольовані бійки з поліцією та магазинні погроми.

Почалися пожежі, осередки займання були також і на авеню де Фрідланд поблизу Єлисейських полів. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Футбольні фанати стрибали на машинах, підпалювали мотоцикли та отримували палицями від поліції. Погроми і бійки фанатів сталися у Парижі, а й у інших містах Франції — Ліллі, Авіньйоні. Зазначимо, що Франція та Марокко пройшли до півфіналу ЧС-2022. Вони зіграють один з одним.

"Телеграф" стежить за футбольною першістю. Нагадаємо, програш Португалії довів до сліз Кріштіану Роналду.