Отметили успех на ЧМ-2022: футбольные фанаты устроили побоище во Франции (видео)

Пострадал Париж и другие крупные города

Сразу две масштабных победы в Чемпионате мира 2022 по футболу привели к масштабным столкновениям болельщиков и полиции во Франции. Сначала спортивные фанаты праздновали победу Марокко над Португалией. Затем к ним присоединились болельщики команды Франции после победы над Англией.

Как отмечает Reuters, празднование в Париже вышло за рамки. Болельщики скопились на Елисейских полях, кричали, размахивали флагами, гудели в гудки. Все переросло в неконтролируемые драки с полицией и магазинные погромы.

Начались пожары, очаги возгорания были также и на авеню де Фридланд недалеко от Елисейских полей. Полиция применила слезоточивый газ.

Футбольные фанаты прыгали на машинах, поджигали мотоциклы и получали дубинками от полиции. Погромы и драки фанатов произошли не только в Париже, но и в других городах Франции — Лилле, Авиньоне. Отметим, что Франция и Марокко прошли в полуфинал ЧМ-2022. Они сыграют друг с другом.

"Телеграф" следит за футбольным первенством. Напомним, проигрыш Португалии довел до слез Криштиану Роналду.