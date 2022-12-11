Перед матчем с Марокко на Роналду совершили дерзкое нападение

Фанат воспользовался ситуацией, чтобы насолить португальцу

В субботу, 10 декабря, сборная Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре неожиданно уступила команде Марокко (0:1). Перед матчем произошел инцидент с главной звездой "европейских бразильцев" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает MailOnline Sport в Twitter. В сети распространяется фото, на котором запечатлен болельщик, плеснувший водой в лицо футболиста.

Сообщается, что фанат воспользовался тем, что его место находилось вблизи скамейки запасных сборной Португалии. Другие болельщики, увидев подлость этого фана, тут же задержали его и позвали охрану. Соответствующие службы вывели мужчину со стадиона. В сети доступны видеокадры, на которых стюарды выводят данного фаната с трибун.

Напомним, Криштиану уже второй матч кряду не попадает в стартовый состав сборной Португалии. Сначала Фернанду Сантуш оставил на скамейке запасных КриРо в матче со Швейцарией (6:1), после чего не выпустил форварда в игре с Марокко. Португальские СМИ разузнали, что CR7 после первого случая был готов покинуть расположение национальной команды в Катаре.