Герой ЧМ-2022 может заменить украинца в "Реале": переговоры уже начались

Мадридский клуб зовет вратаря Ясина Буну

Голкипер сборной Марокко Ясин Буну стал героем этого чемпионата мира. В 1/8 финала он повторил рекорд Шовковского, а потом помог своей команде выйти в полуфинал мундиаля.

Вратарь "Севильи" заинтересовал мадридский Реал, сообщает XSport. По информации источника, в мадридском клубе рассматривают вариант с отправкой украинца Андрея Лунина в аренду, а Буну хотят сделать дублером основного голкипера Тибо Куртуа.

Однако, агенты 31-летнего Буну не уверены, что вратарь захочет быть вторым номером. Переговоры между клубами продолжаются.

Интересно, что Буну стал участником еще одного уникального случая на чемпионате мира. Перед игрой с Бельгией Ясин вышел с партнерами по команде на поле, послушал национальные гимны, но в поединке так и не сыграл. Его заменил после гимна Мунир Мохамеди.

Буну на ЧМ-2022

Сборная Марокко первой среди африканских стран сыграет в полуфинале чемпионата мира. До заветного трофея осталось всего два шага.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.