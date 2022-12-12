Герой ЧС-2022 може замінити українця у "Реалі": переговори вже розпочалися

Мадридський клуб кличе воротаря Ясіна Буну

Голкіпер збірної Марокко Ясін Буну став героєм цього чемпіонату світу. У 1/8 фіналу він повторив рекорд Шовковського, а потім допоміг своїй команді вийти у півфінал мундіалю.

Воротар "Севільї" зацікавив мадридський Реал, повідомляє XSport. За інформацією джерела, у мадридському клубі розглядають варіант із відправкою українця Андрія Луніна в оренду, а Буну хочуть зробити дублером основного голкіпера Тібо Куртуа.

Однак агенти 31-річного Буну не впевнені, що воротар захоче бути другим номером. Переговори між клубами продовжуються.

Цікаво, що Буну став учасником ще одного унікального випадку на чемпіонаті світу. Перед грою з Бельгією Ясін вийшов із партнерами по команді на полі, послухав національні гімни, але у поєдинку так і не зіграв. Його замінив після гімну Мунір Мохамеді.

Буну на ЧС-2022

Збірна Марокко першою серед африканських країн зіграє у півфіналі чемпіонату світу. До заповітного трофею залишилося лише два кроки.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.