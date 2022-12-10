В Бразилии застрелили подростка после поражения сборной на ЧМ-2022
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Драка вспыхнула после финального свистка матча Хорватия — Бразилия
В 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии проиграла Хорватии. Фавориты мундиаля уступили в серии пенальти.
Такой результат стал разочарованием для миллионов поклонников бразильской команды, которые следили за поединками ЧМ-2022 по всей стране.
После матча в городе Барретуш началась драка, которая переросла в перестрелку. В результате, был застрелен 17-летний подросток. А девушка, которая была с ним, получила ранение легких. Также были ранены еще два человека.
Теперь в полуфинале хорваты сыграют с Аргентиной, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После матча капитан аргентинцев Лионель Месси наорал на главного тренера соперников Луи ван Гала. А потом еще и накричал на игрока, который забил издевательский гол аргентинцам.
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Также мы писали, что в Катаре во время поединка Нидерланды — Аргентина умер американский журналист.