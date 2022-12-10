Не выдержало сердце. Комменатор умер во время матча Нидерланды - Аргентина

Брат журналиста считает, что того убили

Известный американский журналист, сотрудник телекомпании CBS и автор книги "Эксперимент Бекхэма" Грант Уол скончался в Катаре во время четвертьфинала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной. По ходу матча голландцы отыграли два мяча, но уступили в серии пенальти.

Уол комментировал четвертьфинальный поединок между сборными Аргентины и Нидерландов, когда ему стало плохо и он потерял сознание. Позже медики сообщили, что смерть 48-летнего журналиста наступила от остановки сердца.

Брат Уола заявил, что у его брата не было проблем со здоровьем. При этом Эрик Уол сообщил об угрозах, поступавших журналисту.

"Меня зовут Эрик Уол. Я брат Гранта Уола. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи", — цитирует Эрика Уола "Матч ТВ".

Ранее охранники не пропустили Гранта на игру группового этапа США — Уэльс из-за майки с изображением радужных цветов.

Это уже не первая смерть на ЧМ-2022. Ранее умер болельщик сборной Уэльса. Он не пережил поражение своей команды.

Мы также сообщали, что на матч сборных Англии и США не пускали болельщиков с украинским флагом. Охрана посчитала, что это символ ЛГБТ.