Аргентина в сумасшедшем матче выбила Нидерланды на ЧМ-2022 (видео)

"Бело-голубые" и "Оранжевые" провели невероятный по накалу матч

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре Аргентина и Нидерланды провели четвертьфинальный поединок.

Встреча состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 2:2 в основное время и после экстра-таймов. А в серии пенальти победу вырвали аргентинцы со счетом 4:3. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Аргентины уверенно провела большую часть поединка. За это время "Альбиселесте" забили дважды. В первом тайме после гениальной передачи Лионеля Месси отличился Науэль Молина. А в середине 2 тайма сам Лионель реализовал пенальти. После этого Луи ван Гал выпустил на поле высоких форвардов и "Оранжевые" проснулись. На 83-й минуте Ваут Вегхорст головой переправил мяч в ворота аргентинцев, сократив отставание в счете. На 11-й компенсированной минуте Нидерланды гениально разыграли стандарт, что привело к дублю Вегхорста.

В экстра-таймах команды голов не забивали, а в серии пенальти победу со счетом 4:3 отпраздновали аргентинцы. У "Оранжевых" 11-метровые удары не реализовали ван Дейк и Бергейс, а у "Бело-голубых" — Фернандес.

Нидерланды – Аргентина – 2:2, пен. 3-4

Голы: Вегхорст (83, 90+11) – Молина (35), Месси (73, пенальти)

Предупреждения: Тимбер (43), Вегхорст (45+2), Депай (76), Бергейс (88), Ван Дейк (90+4), Монтьель (109) – Акунья (43), Ромеро (45), Э.Мартинес (76), Паредес (89), Месси (90+10), Отаменди (90+12), Песселья (112)

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд (Л. де Йонг, 64), де Рон (Копмайнерс, 46), Ф. де Йонг, Гакпо (Ланг, 113), Депай (Вегхорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46)

Аргентина: Э.Мартинес, Молина (Монтьель, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Х.Альварес (Лаутаро Мартинес, 78), Месси

Статистика матча Нидерланды - Аргентина

Таким образом, Аргентина пробилась в полуфинал чемпионата мира. На этой стадии турнира аргентинцы сыграют против сборной Хорватии. Накануне хорваты в серии пенальти выбили бразильцев из соревнований. Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря.

Видеообзор матча:

"Телеграф" напоминает, что в первом раунде плей-офф на мундиале в Катаре Нидерланды с легкостью прошли США (3:1), а Аргентина минимально переиграла Австралию (2:1). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей "зимнего" ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.