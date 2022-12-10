Аргентина в сумасшедшем матче выбила Нидерланды на ЧМ-2022 (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 540
"Бело-голубые" и "Оранжевые" провели невероятный по накалу матч
В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре Аргентина и Нидерланды провели четвертьфинальный поединок.
Встреча состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 2:2 в основное время и после экстра-таймов. А в серии пенальти победу вырвали аргентинцы со счетом 4:3. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Сборная Аргентины уверенно провела большую часть поединка. За это время "Альбиселесте" забили дважды. В первом тайме после гениальной передачи Лионеля Месси отличился Науэль Молина. А в середине 2 тайма сам Лионель реализовал пенальти. После этого Луи ван Гал выпустил на поле высоких форвардов и "Оранжевые" проснулись. На 83-й минуте Ваут Вегхорст головой переправил мяч в ворота аргентинцев, сократив отставание в счете. На 11-й компенсированной минуте Нидерланды гениально разыграли стандарт, что привело к дублю Вегхорста.
В экстра-таймах команды голов не забивали, а в серии пенальти победу со счетом 4:3 отпраздновали аргентинцы. У "Оранжевых" 11-метровые удары не реализовали ван Дейк и Бергейс, а у "Бело-голубых" — Фернандес.
Нидерланды – Аргентина – 2:2, пен. 3-4
Голы: Вегхорст (83, 90+11) – Молина (35), Месси (73, пенальти)
Предупреждения: Тимбер (43), Вегхорст (45+2), Депай (76), Бергейс (88), Ван Дейк (90+4), Монтьель (109) – Акунья (43), Ромеро (45), Э.Мартинес (76), Паредес (89), Месси (90+10), Отаменди (90+12), Песселья (112)
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд (Л. де Йонг, 64), де Рон (Копмайнерс, 46), Ф. де Йонг, Гакпо (Ланг, 113), Депай (Вегхорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46)
Аргентина: Э.Мартинес, Молина (Монтьель, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Х.Альварес (Лаутаро Мартинес, 78), Месси
Таким образом, Аргентина пробилась в полуфинал чемпионата мира. На этой стадии турнира аргентинцы сыграют против сборной Хорватии. Накануне хорваты в серии пенальти выбили бразильцев из соревнований. Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря.
Видеообзор матча:
"Телеграф" напоминает, что в первом раунде плей-офф на мундиале в Катаре Нидерланды с легкостью прошли США (3:1), а Аргентина минимально переиграла Австралию (2:1). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей "зимнего" ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.