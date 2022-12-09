Хорватия заставила плакать всю Бразилию: такого результата не ждал никто (видео)

На мундиале состоялся первый четвертьфинал

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре прошел первый четвертьфинальный поединок Хорватия — Бразилия.

Встреча состоялась столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась со счетом 1:1 по окончании основного времени и экстра-таймов. В серии пенальти победу отпраздновали хорваты (4:2). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Первый тайм откровенно разочаровал. Команды создали минимум моментов. Во втором тайме пятикратные чемпионы мира активизировались и обрушили град ударов по воротам Хорватии, однако вратарь вице-чемпионов мира Доминик Ливакович феноменально отработал в рамке. В итоге в основное время команды голов не забивали. В первом экстра-тайме бразильцы добились своего — Неймар блестяще обыгрался с партнером и переиграл Ливаковича в ближнем бою. Хорваты бросились отыгрываться и сумели это сделать — счет во втором экстра-тайме сравнял Бруно Петкович.

В серии пенальти победу вырвали хорваты — 4:2. У бразильцев 11-метровые удары не реализовали Родриго и Маркиньос.

Хорватия – Бразилия — 1:1 (4:2 – пен)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1

Предупреждения: Брозович, 31, Петкович, 118 – Данило, 25, Каземиро, 68, Маркиньос, 77

Хорватия: Ливакович – Соса (Будимир, 110), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106) – Перишич, Крамарич (Петкович, 72), Пашалич (Влашич, 72).

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао – Неймар, Каземиро, Пакета (Фред, 106) – Винисиус (Родриго, 64), Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56).

Статистика матча Хорватия - Бразилия

К слову, Неймар сравнялся с легендарным Пеле по количеству голов в сборной — 77.

Видеообзор встречи:

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия в серии послематчевых пенальти одолела команду Японии (1:1, 3:1). Бразилия, в свою очередь, в первом раунде плей-офф уничтожила сборную Южной Кореи (4:1).