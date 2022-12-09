Хорватія змусила плакати всю Бразилію: такого результату не чекав ніхто (відео)

На мундіалі відбувся перший чвертьфінал

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройшов перший чвертьфінальний поєдинок Хорватія — Бразилія.

Зустріч відбулася столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті" та завершилася з рахунком 1:1 після закінчення основного часу та екстратаймів. У серії пенальті перемогу відсвяткували хорвати (4:2). Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший тайм відверто розчарував. Команди створили мінімум моментів. У другому таймі п’ятиразові чемпіони світу активізувалися та обрушили град ударів по воротах Хорватії, проте воротар віцечемпіонів світу Домінік Лівакович феноменально відпрацював у рамці. У результаті в основний час команди голів не забивали. У першому екстратаймі бразильці досягли свого — Неймар блискуче обігрався з партнером і переграв Ліваковича у ближньому бою. Хорвати кинулися відіграватись і зуміли це зробити — рахунок у другому екстратаймі зрівняв Бруно Петкович.

У серії пенальті перемогу вирвали хорвати – 4:2. У бразильців 11-метрові удари не реалізували Родріго та Маркіньос.

Хорватія – Бразилія — 1:1 (4:2 – пен)

Голи: Петкович, 117 – Неймар, 105+1

Попередження: Брозович, 31, Петкович, 118 – Данило, 25, Каземіро, 68, Маркіньйос, 77

Хорватія: Лівакович – Соса (Будімір, 110), Гвардіол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Маєр, 106) – Перішич, Крамарич (Петкович, 72), Пашалич (Влашич, 72).

Бразилія: Аліссон – Данило, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Мілітао (Алекс Сандро, 106) – Неймар, Каземіро, Пакета (Фред, 106) – Вінісіус (Родріго, 64), Рішарлісон (Педро, 84), Рафінья (Антоні, 56).

Статистика матчу Хорватія - Бразилія

До речі, Неймар зрівнявся із легендарним Пеле за кількістю голів у збірній – 77.

Відеоогляд зустрічі (оновлюється):

"Телеграф" нагадує, що у 1/8 фіналу ЧС-2022 Хорватія в серії післяматчевих пенальті здолала команду Японії (1:1, 3:1). Бразилія, у свою чергу, у першому раунді плей-офф знищила збірну Південної Кореї (4:1).