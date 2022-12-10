Аргентина у божевільному матчі вибила Нідерланди на ЧС-2022 (відео)

"Біло-блакитні" та "Помаранчеві" провели неймовірний за подіями матч

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі Аргентина та Нідерланди провели чвертьфінальний поєдинок.

Зустріч відбулася в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася з рахунком 2:2 в основний час та після екстратаймів. А у серії пенальті перемогу вирвали аргентинці з рахунком 4:3. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Збірна Аргентини впевнено провела більшу частину поєдинку. За цей час "Альбіселесте" забили двічі. У першому таймі після геніальної передачі Ліонеля Мессі відзначився Науель Моліна. А в середині 2 тайму сам Ліонель реалізував пенальті. Після цього Луї ван Гал випустив на поле високих форвардів і "Помаранчеві" прокинулися. На 83-й хвилині Ваут Вегхорст головою переправив м’яч у ворота аргентинців, скоротивши відставання у рахунку. На 11-й компенсованій хвилині Нідерланди геніально розіграли стандарт, що призвело до дублю Вегхорста.

В екстратаймах команди голів не забивали, а у серії пенальті перемогу з рахунком 4:3 відсвяткували аргентинці. У "Помаранчевих" 11-метрові удари не реалізували ван Дейк та Бергейс, а у "Біло-блакитних" — Фернандес.

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 – пен.)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 — Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)

Попередження: Тімбер, Вегхорст (не на полі), Депай, Бергейс, ван Дейк — Ромеро, Акунья, Лісандро Мартінес, Паредес, Мессі, Отаменді, Монтьєль, Песселья.

Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд (Л. де Йонг, 64) — де Рон (Копмейнерс, 46), Ф. де Йонг — Депай (Вегхорст, 78) — Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергейс, 46).

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія, 111), Акунья (Тальяфіко, 77) — Де Пауль (Паредес, 66), Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 81).

Статистика матчу Нідерланди – Аргентина

Таким чином, Аргентина пробилася до півфіналу чемпіонату світу. На цій стадії турніру аргентинці зіграють проти збірної Хорватії. Напередодні хорвати у серії пенальті вибили бразильців зі змагань. Матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина – Хорватія відбудеться 13 грудня.

Відеоогляд матчу:

"Телеграф" нагадує, що у першому раунді плей-офф на мундіалі в Катарі Нідерланди з легкістю пройшли США (3:1), а Аргентина мінімально переграла Австралію (2:1). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів "зимового" ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.