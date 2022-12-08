Нідерланди — Аргентина: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022
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Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу
У п’ятницю, 9 грудня, на стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу відбудеться чвертьфінальний матч між збірними Нідерландів та Аргентини. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.
Нідерланди
Голландська збірна вийшла із групи з першого місця.
Сенегал — Нідерланди — 0:2.
Нідерланди — Еквадор — 1:1.
Нідерланди — Катар — 2:0.
А в 1/8 фіналу переграла збірну США – 3:1.
Аргентина
Команда вийшла із групи з першого місця.
Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2.
Аргентина — Мексика — 2:0.
Польща — Аргентина — 0:2.
У 1/8 фіналу аргентинці у нервовому матчі обіграли Австралію — 2:1.
Історія зустрічей
Національні збірні дев’ять разів грали між собою, у тому числі у фіналі ЧС-1978.
- 2014. Нідерланди — Аргентина — 0:0, пен. 2:4 (півфінал ЧС)
- 2006. Нідерланди — Аргентина — 0:0 (група ЧС)
- 2003. Нідерланди — Аргентина — 1:0 (ТМ)
- 1999. Нідерланди — Аргентина — 1:1 (ТМ)
- 1998. Нідерланди — Аргентина — 2:1 (1/4 фіналу ЧС)
- 1979. Нідерланди — Аргентина — 0:0 (ТМ)
- 1978. Аргентина — Нідерланди — 3:1 д.в. (Фінал ЧС)
- 1974. Нідерланди — Аргентина — 4:0 (група ЧС)
- 1974. Нідерланди — Аргентина — 4:1 (ТМ)
Хто фаворит
Букмекери вважають, що шанси Мессі та компанії пройти далі вищі, ніж у суперників. Котирування на основний час: перемога Аргентини – 2,28, нічия – 3,15, перемога Нідерландів – 3,70. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Аргентина – 1,64, Нідерланди – 2,35.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Раніше ми писали, що китайська мафія заробляє шалені гроші на імені Ліонеля Мессі. До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.