Не витримало серце. Коментатор помер під час матчу Нідерланди – Аргентина

Брат журналіста вважає, що того вбили

Відомий американський журналіст, співробітник телекомпанії CBS та автор книги "Експеримент Бекхема" Грант Уол помер у Катарі під час чвертьфіналу чемпіонату світу між Нідерландами та Аргентиною. Під час матчу голландці відіграли два м’ячі, але поступилися в серії пенальті.

Уол коментував чвертьфінальний поєдинок між збірними Аргентини та Нідерландів, коли йому стало погано і він знепритомнів. Пізніше медики повідомили, що смерть 48-річного журналіста настала від зупинки серця.

Брат Уола заявив, що його брат не мав проблем зі здоров’ям. При цьому Ерік Уол повідомив про погрози, що надходили журналісту.

"Мене звуть Ерік Уол. Я брат Гранта Уола. Мій брат був здоровий. Він сказав мені, що йому погрожували смертю. Я не вірю, що мій брат щойно помер. Вважаю, що він був убитий. І я просто прошу про будь-яку допомогу", — цитує Еріка Уола "Матч ТВ".

Раніше охоронці не пропустили Гранта на гру групового етапу США — Уельс через майку із зображенням райдужних кольорів.

Це вже не перша смерть на ЧС-2022. Раніше помер уболівальник збірної Уельсу. Він не пережив поразки своєї команди.

Ми також повідомляли, що на матч збірних Англії та США не пускали вболівальників із українським прапором. Охорона вважала, що це символ ЛГБТ.