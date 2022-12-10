"Иди отсюда идиот": Месси слетел с котушек после матча с Нидерландами (видео)
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Капитан сборной Аргентины кричал на соперников
Полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После игры капитан аргентинцев Лионель Месси успел переругаться с соперниками.
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Как только прозвучал финальный свисток аргентинец подошел к скамейке запасных Нидерландов и сказал главному тренеру Луи ван Галу: "Вы слишком много говорите".
А потом Месси наорал на голландского форварда Ваута Вегхорста в зоне для интервью. Лионель накричал на Ваута, который ждал своей очереди: "Что ты смотришь, идиот? Давай иди отсюда, идиот".
В полуфинале мирового первенства Аргентина сыграет против Хорватии. Накануне хорваты в 1/4 финала обыграли Бразилию. Все также решила послематчевая серия пенальти.
Ранее мы писали, что на ЧМ-2022 китайская мафия зарабатывает сумасшедшие деньги на имени Лионеля Месси. Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.