"Иди отсюда идиот": Месси слетел с котушек после матча с Нидерландами (видео)

Капитан сборной Аргентины кричал на соперников

Полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После игры капитан аргентинцев Лионель Месси успел переругаться с соперниками.

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Как только прозвучал финальный свисток аргентинец подошел к скамейке запасных Нидерландов и сказал главному тренеру Луи ван Галу: "Вы слишком много говорите".

А потом Месси наорал на голландского форварда Ваута Вегхорста в зоне для интервью. Лионель накричал на Ваута, который ждал своей очереди: "Что ты смотришь, идиот? Давай иди отсюда, идиот".

В полуфинале мирового первенства Аргентина сыграет против Хорватии. Накануне хорваты в 1/4 финала обыграли Бразилию. Все также решила послематчевая серия пенальти.

Ранее мы писали, что на ЧМ-2022 китайская мафия зарабатывает сумасшедшие деньги на имени Лионеля Месси. Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.