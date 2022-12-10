"Іди звідси ідіот": Мессі злетів із котушок після матчу з Нідерландами (відео)

Капітан збірної Аргентини кричав на суперників

Півфіналістом чемпіонату світу з футболу стала збірна Аргентини, яка в серії пенальті обіграла Нідерланди. Після гри капітан аргентинців Ліонель Мессі встиг посваритися з суперниками.

Як тільки пролунав фінальний свисток, аргентинець підійшов до лави запасних Нідерландів і сказав головному тренеру Луї ван Галу: "Ви дуже багато говорите".

А потім Мессі накричав на голландського форварда Ваута Вегхорста у зоні для інтерв’ю. Ліонель звернувся до Ваута, який чекав своєї черги: "Що ти дивишся, ідіот? Давай іди звідси, ідіот".

У півфіналі світової першості Аргентина зіграє проти Хорватії. Напередодні хорвати в 1/4 фіналу обіграли Бразилію. Там також все вирішила післяматчева серія пенальті.

Раніше ми писали, що на ЧС-2022 китайська мафія заробляє шалені гроші на імені Ліонеля Мессі. До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.