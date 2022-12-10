У Бразилії застрелили підлітка після поразки збірної на ЧС-2022

Бійка спалахнула після фінального свистка матчу Хорватія — Бразилія

У 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії програла Хорватії. Лідери мундіалю поступилися в серії пенальті.

Такий результат став розчаруванням для мільйонів шанувальників бразильської команди, які стежили за поєдинками ЧС-2022 по всій країні.

Після матчу у місті Барретуш почалася бійка, яка переросла у перестрілку. В результаті було застрелено 17-річного підлітка. А дівчина, яка була з ним, дістала поранення легень. Також було поранено ще двох людей.

Тепер у півфіналі хорвати зіграють із Аргентиною, яка в серії пенальті обіграла Нідерланди. Після матчу капітан аргентинців Ліонель Мессі накричав на головного тренера суперників Луї ван Гала. А потім ще й накричав на гравця, котрий забив знущальний гол аргентинцям.

Також ми писали, що в Катарі під час поєдинку Нідерланди – Аргентина помер американський журналіст.