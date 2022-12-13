Фанат Месси сделал тату самого скандального эпизода ЧМ-2022 (фото, видео)

Лидер сборной Аргентины потроллил главного тренера Нидерландов

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу пройдет полуфинал. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Аргентина — Хорватия.

А накануне игры один из болельщиков аргентинской команды сделал себе оригинальное тату. Он увековечил на ноге эпизод с четвертьфинального матча Нидерланды — Аргентина.

После победы в серии пенальти Лионель Месси демонстративно отпраздновал успех перед главным тренером голландцев Луи ван Галом. А потом Лионель еще и наорал на специалиста.

Своим жестом Месси напомнил ван Галу аргентинского форварда ​​Хуана Рикельме, который именно так праздновал свои голы. В начале 2000-х Рикельме выступал за "Барселону" и постоянно конфликтовал с ван Галом.

Рикельме и Месси

Теперь фанату Месси о конфликте футболиста с тренером всегда будет напоминать татуировка на ноге.

Ранее мы писали, что на ЧМ-2022 китайская мафия зарабатывает сумасшедшие деньги на имени Лионеля Месси. Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.