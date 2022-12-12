Андрей Шевченко может возглавить участника плей-офф ЧМ-2022: кто зовет украинца

Поляки в поисках нового тренера после мундиаля

Сборная Польши завершила свои выступления на чемпионате мира в 1/8 финала. Поляки без вариантов уступили Франции.

Контракт действующего главного тренера национальной команды Чеслава Михневича заканчивается в конце этого года. И судя по всему, его продлевать не будут. Польский футбольный союз начал поиски нового наставника и среди кандидатов фигурирует имя Андрея Шевченко, сообщает Przegladsportowy.onet.

Интересно, что украинский специалист не первый раз попадает в список претендентов на пост главного тренера Польши. В начале года Шевченко всерьез рассматривали в качестве тренера на стыковые матчи ЧМ-2022. Но тогда отдали предпочтение Михневичу. Мол, он лучше знает местный футбол, а это очень важно перед ключевыми поединками.

Андрей Шевченко тренировал сборную Украины, которую довел до четвертьфинала Евро-2020. А вот несколько месяцев работы в "Дженоа" оказались провальными.

Напомним, что накануне чемпионата мира Шевченко подарил Роберту Левандовски капитанскую повязку в цветах украинского флага. Эту повязку капитан сборной Польши привез в Катар.