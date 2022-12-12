Андрій Шевченко може очолити учасника плей-офф ЧС-2022: хто кличе українця

Поляки у пошуках нового тренера після мундіалю

Збірна Польщі завершила свої виступи на чемпіонаті світу у 1/8 фіналу. Поляки без варіантів поступилися Франції.

Контракт чинного головного тренера національної команди Чеслава Міхневича закінчується наприкінці цього року. І зважаючи на все, його продовжувати не будуть. Польська футбольна спілка розпочала пошуки нового наставника і серед кандидатів фігурує ім’я Андрія Шевченка, повідомляє Przegladsportowy.onet.

Цікаво, що український фахівець не вперше потрапляє до списку претендентів на посаду головного тренера Польщі. На початку року Шевченка всерйоз розглядали як тренера на стикові матчі ЧС-2022. Але тоді віддали перевагу Міхневичу. Мовляв, він знає краще місцевий футбол, а це дуже важливо перед ключовими поєдинками.

Андрій Шевченко тренував збірну України, яку довів до чвертьфіналу Євро-2020. А ось кілька місяців роботи у "Дженоа" виявилися провальними.

Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу Шевченко подарував Роберту Левандовскі капітанську пов’язку в кольорах українського прапора. Цю пов’язку капітан збірної Польщі привіз до Катару.