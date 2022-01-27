Укр

Эпопея с Шевченко в сборной Польши завершена: решение принято

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 27 января 2022, 18:12
Андрей Шевченко

"Шева" не сумел договориться с клубом.

Уволенный из "Дженоа" Андрей Шевченко, который был близок к подписанию контракта со сборной Польши, не сумел договориться о расторжении контракта с генуэзцами и не станет во главе польской национальной команды.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своей страничке в Twitter.

По информации источника, "Шева", который все еще находится на контракте в "Дженоа", не сумел договориться с "Грифонами" о расторжении соглашения. Дело в том, что официальное увольнение обойдется генуэзцам серьезными финансовыми потерями (по информации "ТаТоТаке", "Шева" должен получить 10 млн евро отступных, — прим. ред.). В Польше назовут имя нового тренера национальной команды в конце января.

"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с "Дженоа" не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" — написал Цыганык.

Добавим, что главным конкурентом для Шевченко был тренер польского "Гурника" (Забже) Ян Урбан.

Напомним, "Шева" потерял работу 15 января. Тут же появились слухи о том, что украинец заменит Мирчу Луческу в "Динамо".

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Польши #ФК Дженоа #Игорь Цыганык
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