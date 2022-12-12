Аргентина - Хорватия: онлайн полуфинала ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира
Во вторник, 13 декабря, мы узнаем первого финалиста чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Аргентины и Хорватии. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.
Аргентина
Команда вышла из группы с первого места.
Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Аргентина — Мексика — 2:0
Польша — Аргентина — 0:2
В 1/8 финала аргентинцы в нервном матче обыграли Австралию — 2:1.
А в четвертьфинале упустили перевес в два мяча и обыграли Нидерланды лишь в серии пенальти — 2:2 (4:3).
Хорватия
В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.
Марокко – Хорватия — 0:0
Хорватия – Канада — 4:1
Хорватия – Бельгия — 0:0
А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).
В четвертьфинале была вновь серия пенальти и победа над Бразилией — 1:1 (4:2).
История встреч
Национальные сборные пять раз играли между собой и пока между ними равенство.
- 2018. Аргентина — Хорватия — 0:3 (ЧМ)
- 2014. Аргентина — Хорватия — 2:1 (ТМ)
- 2006. Хорватия — Аргентина — 3:2 (ТМ)
- 1998. Аргентина — Хорватия — 1:0 (ЧМ)
- 1994. Хорватия — Аргентина — 0:0 (ТМ)
Кто фаворит
Букмекеры считают, что у Месси и компании выше шансы пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Аргентины — 1,91, ничья — 3,40, победа Хорватии — 4,80. Коэффициент на выход в финал: Аргентина — 1,44, Хорватия — 2,95.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.
Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.