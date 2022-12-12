Аргентина - Хорватия: онлайн полуфинала ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

Во вторник, 13 декабря, мы узнаем первого финалиста чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Аргентины и Хорватии. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Аргентина

Команда вышла из группы с первого места.

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2

Аргентина — Мексика — 2:0

Польша — Аргентина — 0:2

В 1/8 финала аргентинцы в нервном матче обыграли Австралию — 2:1.

А в четвертьфинале упустили перевес в два мяча и обыграли Нидерланды лишь в серии пенальти — 2:2 (4:3).

Хорватия

В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.

Марокко – Хорватия — 0:0

Хорватия – Канада — 4:1

Хорватия – Бельгия — 0:0

А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).

В четвертьфинале была вновь серия пенальти и победа над Бразилией — 1:1 (4:2).

История встреч

Национальные сборные пять раз играли между собой и пока между ними равенство.

2018. Аргентина — Хорватия — 0:3 (ЧМ)

2014. Аргентина — Хорватия — 2:1 (ТМ)

2006. Хорватия — Аргентина — 3:2 (ТМ)

1998. Аргентина — Хорватия — 1:0 (ЧМ)

1994. Хорватия — Аргентина — 0:0 (ТМ)

Кто фаворит

Букмекеры считают, что у Месси и компании выше шансы пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Аргентины — 1,91, ничья — 3,40, победа Хорватии — 4,80. Коэффициент на выход в финал: Аргентина — 1,44, Хорватия — 2,95.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.

Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.