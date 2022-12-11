Книга рекордов Гиннеса красиво послала россиян с "рекордом" на ЧМ-2022

Российский журналист хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но в организации не работают со странами-агрессорами

Книга рекордов Гиннеса не зачтет рекорд российского журналиста Тимура Журавеля по посещению всех матчей на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает Матч ТВ. В организации отметили, что не ведут дела ни с рф, ни с Беларусью.

"К сожалению, после тщательного рассмотрения вашей заявки с членами нашей исследовательской группы мы вынуждены ответить, что не можем принять ваше предложение в качестве титула для Книги рекордов Гиннеса.

Книга рекордов Гиннеса прекратила все дела с россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд", – говорится в сообщении.

Отметим, перед мундиалем стало известно о желании Журавеля поприсутствовать на всех матчах турнира и стать первым человеком в мире, кому это удастся. Комментатору осталось посетить два полуфинала, матч за "бронзу" и финал.

"Телеграф" напоминает, что в полуфиналах ЧМ-2022 встретятся Марокко и Франция, а также Хорватия и Аргентина. Матчи 1/2 финала мундиаля в Катаре запланированы на 13 и 14 декабря. Финал соревнований пройдет 18 декабря.

Ранее сообщалось, что дмитрий медведев оконфузился, рассуждая о финалистах ЧМ-2022.