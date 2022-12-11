Медведев размечтался о финале ЧМ-2022 без "вражеских" стран, но "прокололся"

В рф следят за мундиалем в Катаре

Председатель партии "Единая россия" дмитрий медведев высказался о чемпионате мира по футболу в Катаре.

Соответствующий пост российский политик написал на своем telegram-канале. медведев хочет, чтобы в финале турнира встретились Аргентина и Марокко, а "вражеские" Франция и Хорватия проиграли в полуфиналах.

"О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко", – написал экс-президент рф.

Внимательные пользователи отметили, что официальный Рабат буквально на днях принял решение предоставить Украине военную помощь. Таким образом, Марокко станет первой африканской страной, которая поможет Украине вооружением. В сети тут же высмеяли медведева.

В сети высмеяли слова медведева про финал ЧМ-2022

Напомним, Марокко, которое выбило Португалию в 1/4 финала ЧМ-2022, в полуфинале сыграет с Францией, победившей Англию. Аргентина, которая в серии пенальти переиграла Нидерланды в четвертьфинале мундиаля, в 1/2 финала встретится с хорватами, выбившими из турнира пятикратных чемпионов мира. Полуфиналы чемпионата мира по футболу в Катаре запланированы на 13 и 14 декабря. Финал соревнований состоится 18 декабря.