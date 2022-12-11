медведєв розмріявся про фінал ЧС-2022 без "ворожих" країн, але "проколовся"

У росії стежать за мундіалем в Катарі

Голова партії "Єдина росія" Дмитро Медведєв висловився про чемпіонат світу з футболу в Катарі.

Відповідний пост російський політик написав на своєму telegram-каналі. медведєв хоче, щоб у фіналі турніру зустрілися Аргентина та Марокко, а "ворожі" Франція та Хорватія програли у півфіналах.

"Про футбол. Класним був би фінал без ворожих країн. Аргентина — Марокко", — написав експрезидент рф.

Уважні користувачі наголосили, що офіційний Рабат буквально днями ухвалив рішення надати Україні військову допомогу. Таким чином, Марокко стане першою африканською країною, яка допоможе Україні озброєнням. У мережі тут же висміяли медведєва.

У мережі висміяли слова ведмедєва про фінал ЧС-2022

Нагадаємо, Марокко, яке вибило Португалію в 1/4 фіналу ЧС-2022, у півфіналі зіграє з Францією, яка перемогла Англію. Аргентина, яка в серії пенальті переграла Нідерланди у чвертьфіналі мундіалю, в 1/2 фіналу зустрінеться з хорватами, які вибили з турніру п’ятиразових чемпіонів світу. Півфінали чемпіонату світу з футболу в Катарі заплановані на 13 та 14 грудня. Фінал змагань відбудеться 18 грудня.